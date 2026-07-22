Rajasthan: बेटी के ससुराल में हुई मां की मौत, बैठने की चटाई भी जल गई, 11KV का तार टूटने से घर में दौड़ गया था करंट

Woman Died From Electric Shock: बारां के कवाई क्षेत्र के ग्राम टांचा में 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर LT लाइन पर गिर गया। इससे मोहल्ले के करीब आठ से दस घरों में अचानक करंट दौड़ गया। इसकी चपेट में आने से कलावती बाई (55) पत्नी राधेश्याम, निवासी अरनेटा गांव, केशोरायपाटन (जिला बूंदी) की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गांव निवासी ओम गौतम के अनुसार 11 केवी लाइन का तार टूटकर एलटी लाइन पर गिरने से घरों में अचानक हाई वोल्टेज करंट फैल गया। कलावती बाई अपनी बेटी सोनी मेहरा पत्नी मुकेश से मिलने ग्राम टांचा उसके ससुराल आई हुई थीं। वह घर में कूलर के पास चटाई बिछाकर बैठी थीं। अचानक कूलर में करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करंट इतना तेज था कि नीचे बिछी चटाई तक जल गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन शव को पैतृक गांव अरनेटा ले गए। बताया जा रहा है कि परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया।