Breaking News: बारां जिला कलेक्ट्रेट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, 2026 में तीसरी बार आया धमकी भरा ई-मेल

बारां जिला कलेक्ट्रेट को मिली बम से उड़ाने की धमकी (फोटो: पत्रिका)
Bomb Threat To Baran Collectorate: बारां जिला कलेक्ट्रेट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा दिया गया और पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है।
ये साल 2026 में बारां जिला कलेक्ट्रेट को मिला तीसरा धमकी भरा ई-मेल है। इससे पहले 4 अप्रेल 2026 को पहली बार और 6 मई 2026 को दूसरी बार धमकी भरा ई-मेल मिला था। दूसरे ई-मेल में कलेक्ट्रेट को मानव बम से उड़ाने की बात लिखी गई थी। साथ ही 'लाल साड़ी या लाल शर्ट वाले को अंदर न आने देने' जैसी बातें भी लिखी थीं।
उस समय भी प्रशासन ने कलेक्ट्रेट खाली कराकर सुरक्षा एजेंसियों से जांच कराई थी। ताजा ई-मेल मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड आ गया है। सुरक्षा एजेंसियां ई-मेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटी हैं और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।
(खबर अपडेट की जा रही है।)
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