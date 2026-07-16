Breaking News: बारां जिला कलेक्ट्रेट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, 2026 में तीसरी बार आया धमकी भरा ई-मेल

Bomb Threat To Baran Collectorate: बारां जिला कलेक्ट्रेट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा दिया गया और पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है।