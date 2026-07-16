16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Breaking News: बारां जिला कलेक्ट्रेट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, 2026 में तीसरी बार आया धमकी भरा ई-मेल

Baran News: बारां जिला कलेक्ट्रेट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गए।
less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Jul 16, 2026

Baran Collectrate Bomb Threat Mail

बारां जिला कलेक्ट्रेट को मिली बम से उड़ाने की धमकी (फोटो: पत्रिका)

Bomb Threat To Baran Collectorate: बारां जिला कलेक्ट्रेट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा दिया गया और पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है।

2026 का तीसरा धमकी भरा मेल

ये साल 2026 में बारां जिला कलेक्ट्रेट को मिला तीसरा धमकी भरा ई-मेल है। इससे पहले 4 अप्रेल 2026 को पहली बार और 6 मई 2026 को दूसरी बार धमकी भरा ई-मेल मिला था। दूसरे ई-मेल में कलेक्ट्रेट को मानव बम से उड़ाने की बात लिखी गई थी। साथ ही 'लाल साड़ी या लाल शर्ट वाले को अंदर न आने देने' जैसी बातें भी लिखी थीं।

उस समय भी प्रशासन ने कलेक्ट्रेट खाली कराकर सुरक्षा एजेंसियों से जांच कराई थी। ताजा ई-मेल मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड आ गया है। सुरक्षा एजेंसियां ई-मेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटी हैं और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।
(खबर अपडेट की जा रही है।)

Jaipur Murder: ‘हार्डकोर अपराधी जैसी शार्प है आयुषी’, पूछताछ के बाद पुलिस का दावा- मां की मौत का चेहरे पर कोई पछतावा नहीं

ये भी पढ़ें
Jaipur Neerja Sharma Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 11:59 am

Published on:

16 Jul 2026 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Breaking News: बारां जिला कलेक्ट्रेट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, 2026 में तीसरी बार आया धमकी भरा ई-मेल

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Baran: 11KV बिजली लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, धरने पर बैठे परिजन, आश्वासन के बाद हुआ पोस्टमार्टम

Baran News
बारां

Baran News: आंगन में सो रहे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, सिर में धंसी कुल्हाड़ी के साथ कोटा रेफर

Baran Bhanwargarh News
बारां

राजस्थान के युवा लोक गायक ने विषाक्त खाकर की आत्महत्या, लिखा- ‘मेरा किसी ने साथ नहीं दिया’

Kuldeep Mahawar
बारां

Rajasthan Weather: तेज बारिश से उफान पर आई नदियां, IMD ने राजस्थान में 6 से 9 जुलाई के लिए दी अतिभारी बारिश की चेतावनी

Baran weather rain
बारां

Baran Weather News : बारां में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, बिजली गिरने से तीन किसानों की मौत

Baran Weather News
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.