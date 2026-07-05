Baran Weather News : बारां में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, बिजली गिरने से तीन किसानों की मौत

हरनावदाशाहाजी थाने के एएसआई अखेराज सिंह ने बताया कि कचनारिया कलां निवासी दिनेश भील (22) रविवार दोपहर को अपनी दादी के साथ खेत पर काम कर रहा था। अचानक बूंदाबांदी के साथ गिरी बिजली की चपेट में आने से वह झुलस गया। परिजन उसे चिकित्सालय लेकर पहुंचे। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में मृतक की दादी को भी बिजली के झटके लगे। वहीं, शनिवार रात को हरनावदाशाहाजी थाना क्षेत्र के मोतीपुरा निवासी कमल सिंह मीणा (40) की भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने मौत हो गई।