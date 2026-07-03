Rajasthan Crime: 5 लाख रुपए नहीं दिए तो युवक ने तुड़वा दी सगाई, AI से फोटो एडिट करके दूल्हे के घर भेजी, मामला दर्ज

पीड़ित का आरोप है कि सगाई टूटने के बाद आरोपी और उसके साथियों ने दोबारा संपर्क कर शादी फिर से जुड़वाने के नाम पर 16 लाख रुपए की अवैध मांग की। साथ ही बदनाम करने की धमकी भी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोठपुर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।