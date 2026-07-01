राजस्थान में चलती बस रुकवाकर बाप-बेटी का अपहरण, जमीन विवाद में वारदात

केलवाड़ा पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो कार को जब्त कर लिया है और पीड़ित बाप-बेटी को सुरक्षित छुड़ा लिया। प्रारंभिक जांच में इस दुस्साहसिक वारदात के पीछे का कारण पुराना जमीन विवाद बताया जा रहा है। पीड़ित महेश ओझा की रिपोर्ट पर केलवाड़ा थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी लखन उर्फ रामकल्याण (निवासी केलवाड़ा) सहित तीन-चार अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की अलग-अलग टीमें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।