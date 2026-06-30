राजस्थान: 3 महीने बाद मिला नाबालिग प्रेमिका का कंकाल, दूसरी लड़की से शादी तय होने पर प्रेमी ने मार डाला

Rajasthan Dausa Crime: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से तीन महीने पहले लापता हुई एक नाबालिग लड़की की हत्या का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोपी प्रेमी ने अपनी दूसरी जगह शादी तय होने के बाद प्रेमिका की हत्या कर दी और उसके शव को राजस्थान के दौसा में जमीन के नीचे छिपा दिया। मध्यप्रदेश और राजस्थान पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर जमीन में दफनाया गया करीब तीन महीने पुराना शव बरामद कर लिया है।