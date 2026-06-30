30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान: 3 महीने बाद मिला नाबालिग प्रेमिका का कंकाल, दूसरी लड़की से शादी तय होने पर प्रेमी ने मार डाला

Morena Girl Found in Dausa: मध्यप्रदेश के मुरैना से तीन महीने पहले लापता नाबालिग की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर राजस्थान के दौसा जिले से कंकाल बरामद किया। पुलिस के अनुसार, दूसरी शादी का विरोध करने पर विवाद हुआ, जिसके बाद हत्या कर शव दफना दिया गया।
2 min read
Google source verification

दौसा

image

Arvind Rao

Jun 30, 2026

Morena Girl Found in Dausa

घटना स्थल पर मध्यप्रदेश और राजस्थान पुलिस की टीम (फोटो एक्स)

Rajasthan Dausa Crime: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से तीन महीने पहले लापता हुई एक नाबालिग लड़की की हत्या का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोपी प्रेमी ने अपनी दूसरी जगह शादी तय होने के बाद प्रेमिका की हत्या कर दी और उसके शव को राजस्थान के दौसा में जमीन के नीचे छिपा दिया। मध्यप्रदेश और राजस्थान पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर जमीन में दफनाया गया करीब तीन महीने पुराना शव बरामद कर लिया है।

मार्च में लापता हुई थी नाबालिग

यह पूरा मामला मुरैना जिले के नगरा थाना क्षेत्र के राजोदा गांव का है। यहां रहने वाली एक नाबालिग लड़की बीते 28 मार्च 2026 को अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। लड़की के परिवार वालों ने गांव के ही एक युवक बृजेश राठौड़ पर शक जताते हुए उसके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था।

पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि दोनों के बीच प्रेम-संबंध थे। हालांकि, लड़की के पास मोबाइल फोन न होने की वजह से पुलिस को उसकी सही लोकेशन पता करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

शादी की खबर मिलते ही पुलिस ने दबोचा

मामले में मोड़ तब आया, जब पुलिस को आरोपी की शादी होने की खबर मिली। सब-इंस्पेक्टर एसएस चौहान ने बताया कि 26 जून को जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी बृजेश राठौड़ की शादी हो गई है, पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। आरोपी पहले राजस्थान के दौसा में मजदूरी का काम करता था। इसलिए मध्यप्रदेश की पुलिस टीम उसे लेकर दौसा पहुंची। वहां की स्थानीय कोतवाली पुलिस और तहसीलदार के सहयोग से आगे की कार्रवाई की गई।

विवाद के बाद की हत्या

पुलिस पूछताछ में आरोपी बृजेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि नाबालिग लड़की उसकी प्रेमिका थी। जब उसकी शादी दूसरी लड़की से तय हो गई, तो प्रेमिका इस बात का लगातार विरोध कर रही थी और उससे जवाब मांग रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच भारी झगड़ा और विवाद हुआ। गुस्से में आकर आरोपी ने लड़की की हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए शव को दौसा में जमीन के अंदर दफन कर दिया।

डीएनए टेस्ट से होगी पहचान की पुष्टि

पुलिस ने आरोपी की बताई जगह की खुदाई करके शव को बाहर निकाल लिया है। तीन महीने बीत जाने के कारण शव पूरी तरह से सड़-गल चुका है और कंकाल में बदल गया है। अब शव की सही और वैज्ञानिक पहचान करने के लिए पुलिस उसका डीएनए टेस्ट करवाएगी। फिलहाल, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी बृजेश राठौड़ का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह पहले भी एक दूसरी लड़की को भगाने के आरोप में मध्यप्रदेश की जेल में बंद रह चुका है। पुलिस अब इस हत्याकांड के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है।

Dacoit Jagan Gurjar: चिकन-मटन से तौबा, खोआ-पनीर और पेठे का शौकीन था जगन गुर्जर, सरकारी कर्मचारियों से जबरन मंगाता था सामान

ये भी पढ़ें
Dacoit Jagan Gurjar Murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jun 2026 06:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान: 3 महीने बाद मिला नाबालिग प्रेमिका का कंकाल, दूसरी लड़की से शादी तय होने पर प्रेमी ने मार डाला

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dausa Accident: ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से 3 बहनों के इकलौते भाई की मौत, गांव में छाया मातम

Lokesh Meena
दौसा

राजस्थान: एशिया के सबसे बड़े कच्चे डैम से अरबों लीटर पानी बहा व्यर्थ, 9KM का प्रोजेक्ट बदल सकता है 40 गांवों की तस्वीर

morel dem
दौसा

राजस्थान: पति की हत्या के बाद नहाई, कपड़े धोए, फिर करने लगी रोने का नाटक, पत्नी गिरफ्तार

Dausa Murder Case
दौसा

Morel Dam: जयपुर के दूषित पानी से एशिया के सबसे बड़े कच्चे बांध पर संकट, किसानों ने खोला मोर्चा; महापंचायत का एलान

Morel-Dam-1
दौसा

राजस्थान में मानसून से पहले सरकारी स्कूलों की सुरक्षा पर सख्ती, जर्जर भवनों में नहीं लगेगी कक्षाएं

cm bhajanlal sharma madan dilawar
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.