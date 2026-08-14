मेहनत से बदली तकदीर: राजस्थान की सरोज ने खुद से घर संभाला, बच्ची को पाला और पढ़ाई की; अब 1 साल में 4 सरकारी नौकरी

सरोज ने बताया कि उन्होंने ज्यादातर परीक्षाओं की तैयारी घर पर रहकर ही की। अक्टूबर 2025 में उनका चयन पशु परिचर के पद पर हुआ और कालवाड़ में पोस्टिंग मिली। करीब 4 महीने काम करने के बाद उन्होंने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 2026 में पटवारी पद पर चयन हुआ और ब्यावर में नियुक्ति मिली। फिलहाल पटवारी की ट्रेनिंग चल रही है। इसी दौरान उनका चयन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के पद पर भी हुआ। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में उन्हें ब्यावर में नियुक्ति मिली है।