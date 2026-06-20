Baran News: करंट लगने से 7 साल के बच्चे की मौत, माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल

बारां। जिले से एक करंट लगने का मामला सामने आया। जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के निकटवर्ती गदरेटा गांव के एक घर में बिजली बोर्ड के संपर्क में आने से 7 साल के मासूम डब्बू पुत्र मिलन सहरिया की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शनिवार को डब्बू अपने घर में खेल रहा था। इसी दौरान वह अनजाने में घर में लगे बिजली के बोर्ड के संपर्क में आ गया।