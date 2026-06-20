Baran Accident: डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, अहमदाबाद के 5 लोग गंभीर घायल, धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे घर

बता दें कि बीते दिनों बारां जिले के भंवरगढ़ क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर तेजाजी के थानक के सामने ट्रैक्टर-ट्रॉली और मोटरसाइकिल की आमने-सामने भिड़ंत में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं गंभीर हालत में पति को कोटा रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि बारां की ओर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक दंपती आ रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल सवार पति-पत्नी उछलकर सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।