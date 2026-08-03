Baran: जमीन विवाद में कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत अन्य पर FIR दर्ज, मारपीट और अवैध कब्जे के प्रयास का आरोप

छबड़ा (बारां): बापचा थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी गांव में जमीन से जुड़े एक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़, उनके भतीजे और अन्य सहयोगियों के खिलाफ एक किसान के खेत में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट तथा जमीन पर जबरन कब्जा करने के प्रयास के गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने किसान की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।