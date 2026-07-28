पत्रिका एक्सक्लूसिव: राजस्थान का सरकारी स्कूल, जहां एक भी छात्र नहीं, फिर भी शिक्षक तैनात, बिना पढ़ाए ही मिल रही सैलरी

Rajasthan Government School Reality Check: नामांकन बढ़ाने के लिए भले ही अभियान चलाया जा रहा हो लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ना तो दूर, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे उन्हें भी रोक पाना मुश्किल हो रहा है। राजस्थान में बारां जिले के आदिवासी बहुल देवरी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीलखेड़ा माल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायपुर में बच्चों का नामांकन शून्य है फिर भी विद्यालय चल रहा है। विद्यालय में 2 शिक्षक कार्यरत हैं जो सुबह विद्यालय पहुंचते हैं और समय पूरा होते ही ताला लगाकर घर लौट जाते हैं। पिछले वर्षों में नामांकित बच्चों की संख्या कभी भी दहाई के पार नहीं रही। इस वर्ष तो नामांकन शून्य पर आ गया है।