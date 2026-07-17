Baran Crime: ससुराल नहीं भेजने से खफा पति ने पत्नी के भाई को मारी थी कुल्हाड़ी, जंगल में काट रहा था फरारी, गिरफ्तार

Rajasthan Murder Case: बारां के भंवरगढ़ कस्बे की प्रेम नगर सहरिया बस्ती में गत 11 जुलाई को देर रात घर के आंगन में सो रहे युवक पर कुल्हाड़ी से सिर में जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद थाना क्षेत्र के जैंसवा गांव के जंगल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लड्डू सहरिया पीड़ित रामजीलाल के भाई का पति है और पत्नी को उसके ससुराल नहीं भेजने को लेकर खफा था। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की थीं और जंगल सहित आसपास के इलाकों में लगातार दबिश दी जा रही थी। आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए जंगल में छिपकर रह रहा था।