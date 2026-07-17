17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Baran Crime: ससुराल नहीं भेजने से खफा पति ने पत्नी के भाई को मारी थी कुल्हाड़ी, जंगल में काट रहा था फरारी, गिरफ्तार

बारां में पत्नी को ससुराल नहीं भेजने से नाराज पति ने पत्नी के भाई पर सोते समय कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया था। पुलिस ने 5 दिन की तलाश के बाद आरोपी लड्डू सहरिया को जंगल से गिरफ्तार कर लिया।
2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Jul 17, 2026

Baran Murder Case

गिरफ्तार आरोपी की फोटो: पत्रिका

Rajasthan Murder Case: बारां के भंवरगढ़ कस्बे की प्रेम नगर सहरिया बस्ती में गत 11 जुलाई को देर रात घर के आंगन में सो रहे युवक पर कुल्हाड़ी से सिर में जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद थाना क्षेत्र के जैंसवा गांव के जंगल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लड्डू सहरिया पीड़ित रामजीलाल के भाई का पति है और पत्नी को उसके ससुराल नहीं भेजने को लेकर खफा था। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की थीं और जंगल सहित आसपास के इलाकों में लगातार दबिश दी जा रही थी। आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए जंगल में छिपकर रह रहा था।

सिर में फंस गई कुल्हाड़ी

थाना प्रभारी गोपीलाल आर्य ने बताया कि देर रात रामजी लाल सहरिया निवासी सिरसौद थाना केलवाड़ा हाल भंवरगढ़ बारां पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर घायल कर दिया था। कुल्हाड़ी सिर में फंस गई थी। उसे कोटा रेफर किया था 3 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद कुल्हाड़ी निकाली जा सकी थी अभी वहां उपचार चल रहा है। गत पांच दिन से पुलिस टीमें आरोपी की पहचान और तलाश में जुटी हुई थी। इस दौरान मुखबिर से मिली जानकारी के बाद गुरुवार शाम को आरोपी की पहचान कर उसको थाना क्षेत्र के जैंसवा गांव के जंगल से गिरफ्तार किया।

पत्नी को लेने आए था नहीं भेजा तो मारी कुल्हाड़ी

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की पहचान लड्डू सहरिया पुत्र लक्ष्मण लाल सहरिया निवासी जैंसवा के रूप में हुई। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लड्डू सहरिया रामजीलाल सहरिया की बहन का पति है। गत कई दिनों से वह पत्नी को उसके साथ नहीं भेजने से खफा था। 11 जुलाई को देर रात पत्नी को डरा-धमकाकर लेने आया था लेकिन पत्नी के वहां नहीं मिलने पर वह आवेश में आ गया व सोते हुए रामजीलाल के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर भाग गया था।

जांच अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मुलजिम अज्ञात था पड़ोसियों से पूछताछ की गई लेकिन आरोपी की पहचान नहीं हुई बाद में पीड़ित की बालिका जो घटना के समय उसके पास सो रही थी उसने एक कटे हुए हाथ के व्यक्ति को वहां से भागते हुए देखने की बात सामने आने के बाद आरोपी की जानकारी मिली व उसे गिरफ्तार किया गया।

Kota: जबरन घर में घुसकर महिला से शादी करने की कहने लगा युवक, बोला-पति से तलाक ले लो, नहीं मानने पर दी सुसाइड की धमकी

ये भी पढ़ें
Kota Borkheda Crime

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 02:03 pm

Published on:

17 Jul 2026 02:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Crime: ससुराल नहीं भेजने से खफा पति ने पत्नी के भाई को मारी थी कुल्हाड़ी, जंगल में काट रहा था फरारी, गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bomb Threat: बारां जिला कलक्ट्रेट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, 2026 में तीसरी बार आया धमकी भरा ई-मेल

Baran Collectrate Bomb Threat Mail
बारां

Baran: 11KV बिजली लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, धरने पर बैठे परिजन, आश्वासन के बाद हुआ पोस्टमार्टम

Baran News
बारां

Baran News: आंगन में सो रहे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, सिर में धंसी कुल्हाड़ी के साथ कोटा रेफर

Baran Bhanwargarh News
बारां

राजस्थान के युवा लोक गायक ने विषाक्त खाकर की आत्महत्या, लिखा- ‘मेरा किसी ने साथ नहीं दिया’

Kuldeep Mahawar
बारां

Rajasthan Weather: तेज बारिश से उफान पर आई नदियां, IMD ने राजस्थान में 6 से 9 जुलाई के लिए दी अतिभारी बारिश की चेतावनी

Baran weather rain
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.