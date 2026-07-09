राजस्थान के युवा लोक गायक ने विषाक्त खाकर की आत्महत्या, लिखा- ‘मेरा किसी ने साथ नहीं दिया’

सुसाइड नोट में कुलदीप ने कुछ लोगों के नाम लिखते हुए आरोप लगाया कि वे उसे लगातार परेशान कर रहे थे। उसने लिखा कि उसके पास पैसे नहीं बचे थे, गाने-बजाने का सामान भी उससे छीन लिया गया और उसे जान से मारने तक की धमकियां मिल रही थीं। नोट में उसने अपने परिवार से भावुक शब्दों में विदाई लेते हुए लिखा कि 'उसकी मां, भाई और अन्य परिजनों को कोई परेशान न करे। साथ ही यह भी उल्लेख किया कि उसके घर पैसे मांगने कोई न आए, क्योंकि वह सभी का हिसाब चुकाकर जा रहा है।'