ACB Action: ₹5000 रिश्वत मामले में कृषि अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, खाद-बीज दुकान प्रमाणन के बदले मांगी थी रकम

शिकायत के बाद एसीबी बारां ने गोपनीय सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान एक परिवादी से स्टॉक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए 5 हजार रुपए तथा दूसरे परिवादी से भी 5 हजार रुपए रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इस दौरान आरोपी द्वारा एक परिवादी से 2 हजार रुपए रिश्वत लेने का भी सत्यापन हुआ। रिश्वत मांग की पुष्टि होने पर 6 मई 2026 को एसीबी चौकी बारां ने ट्रैप कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी को एक परिवादी से 5 हजार रुपए तथा दूसरे परिवादी से 3 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। यह राशि एक लिफाफे में आरोपी के कार्यालय कक्ष की टेबल की दराज से बरामद हुई। मौके पर मौजूद टीम ने पूरी कार्रवाई को विधिवत रूप से दस्तावेजित किया और साक्ष्य सुरक्षित किए।