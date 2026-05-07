Rajasthan : कृषि विभाग का संयुक्त निदेशक 8 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, रिटायरमेंट में कुछ दिन ही थे शेष

बारां। एसीबी ने बुधवार को कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक (कृषि विस्तार) आनंदी लाल मीणा को दो जनों से 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने खाद, बीज और कीटनाशक के स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन करने की एवज में यह राशि ली थी। उल्लेखनीय है कि आरोपी के सेवानिवृत्त होने में करीब तीन माह का समय शेष था।