Baran Firing: घर में रखे अवैध हथियार से चली गोली, 12 साल की मासूम का सिर फटा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

गोली चलने की तेज आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो आलिया लहूलुहान हालत में पड़ी मिली। घटना के समय उसके पिता गांव से बाहर थे, जबकि मां घर में गेहूं साफ कर रही थी और दादी बाहर बैठी हुई थी। परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर कमरे को सील कर दिया। साथ ही फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया, ताकि पूरे घटनाक्रम की बारीकी से पड़ताल की जा सके।