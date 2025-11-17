Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Udaipur: पिस्टल से मजाक पड़ा भारी, गोली लगने से दोस्त की मौत, लॉ कॉलेज के सेकंड ईयर स्टूडेंट पर हत्या का मामला दर्ज

Rajasthan News: उदयपुर में पिस्टल से मजाक करने के दौरान युवक की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

उदयपुर

image

Akshita Deora

Nov 17, 2025

मृतक प्रतापसिंह और आरोपी जिगर (फोटो: पत्रिका)

Friend's Death In Pistol Firing: उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सेरावतवाड़ा देबारी में रविवार शाम को दिलदहला देने वाली घटना सामने आई। पिस्टल से मजाक करना भारी पड़ गया। एक दोस्त ने मजाक में दूसरे दोस्त की तरफ पिस्टल तानी। इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जिससे युवक की मौत हो गई।

थानाधिकारी राजेंद्रसिंह चारण ने बताया कि हादसे में देबारी निवासी प्रतापसिंह (27) पुत्र उदयसिंह देवड़ा की मौत हो गई। सामने आया कि उसी के दोस्त कमलोद निवासी जिगर जोशी के हाथ से पिस्टल चली थी। घटना उस समय हुई, जब आरोपी और एक अन्य साथी प्रतापसिंह के खेत पर मौजूद थे। यहां गोली लगने से घायल प्रतापसिंह को दोस्तों ने ही अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को मुर्दाघर में रखवाया। पोस्टमार्टम सोमवार को होगा।

पिस्टल कहां से और क्यों लाया? पूछताछ जारी

फायरिंग की सूचना पर थानाधिकारी राजेंद्रसिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनाक्रम की जानकारी लेने के साथ ही आरोपी जिगर जोशी को डिटेन कर लिया। आरोपी पिस्टल कहां से और क्यों लाया, इस बात को लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी जिगर जोशी लॉ कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र है और कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। मृतक कृषि के साथ ही बिस्किट फैक्टरी में काम करता था।

थाने में जुटी लोगों की भीड़

घटना के बाद रात को परिजनों की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई। इस दौरान थाने में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। लोगों ने षडयंत्र में हत्या का आरोप लगाते हुए गहन जांच की मांग की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ व अन्य भी थाने पहुंचे। पुलिस ने लोगों को पुख्ता जांच करने का भरोसा दिलाया।

परिजनों की रिपोर्ट, षड्यंत्र की आशंका

प्रतापसिंह की मौत के मामले में परिजनों ने षड्यंत्र से हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने प्रतापसिंह के दोस्त राजेंद्रसिंह से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट लिखी है। बताया कि घटना से पहले और बाद में आरोपी किसी से मोबाइल पर संपर्क में था। ऐसे में घटना को सामान्य नहीं मानकर गहन जांच की जानी चाहिए।

प्रतापसिंह, जिगर और राजेंद्रसिंह दोस्त हैं। प्रतापसिंह के खेत पर मोटर खराब होने पर सुधार के लिए जिगर और राजेंद्रसिंह को बुलाया था। तीनों दोस्त मोटर ठीक करने खेत पर पहुंचे। इस दौरान जिगर के पास एक पिस्टल थी जिसे निकालकर वह दोस्तों को बताने लगा। उसने पिस्टल प्रतापसिंह की तरफ तानी और मजाक में चलाने की बात कहने लगा। उसके हाथ से ट्रिगर दबा और प्रतापसिंह की कमर में गोली लगी।

Updated on:

17 Nov 2025 10:35 am

Published on:

17 Nov 2025 10:34 am

Udaipur: पिस्टल से मजाक पड़ा भारी, गोली लगने से दोस्त की मौत, लॉ कॉलेज के सेकंड ईयर स्टूडेंट पर हत्या का मामला दर्ज

