Udaipur: महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट: चावंड-हल्दीघाटी बनेंगे आकर्षण के केंद्र, पहले चरण में खर्च होंगे 175 करोड़

योजना के तहत चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा और दिवेर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को एक सर्किट के रूप में विकसित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। पर्यटन सर्किट को भव्य बनाने के लिए एनबीसीसी, इंजीनियर्स इंडिया जैसी केन्द्र की प्रतिष्ठित संस्थाएं समन्वय करेंगी। चारों स्थल विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है। इसकी टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।