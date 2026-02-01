उदयपुर में महिला टेलर पर हमला, लहूलुहान हालत में मदद के लिए चीखती निकली, पुलिस जाप्ता तैनात

यास्मीन पुत्री फैयाज शाह बुधवार शाम अपनी सिलाई की दुकान पर काम कर रही थी तभी अज्ञात युवक दुकान पर आया और बहन के कपड़े मांगे। यास्मीन ने मना किया तो वह चला गया, लेकिन 20 मिनट बाद लौटकर आया और यास्मीन पर चाकू या कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावर ने सिर, गर्दन और हाथ पर वार किए। पीड़िता ने बताया कि वह लहूलुहान हालत में चिल्लाते हुए दुकान से निकली, लेकिन भीड़ तमाशा देखती रही। अंत में परिजनों ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया। अत्यधिक खून बहने से यास्मीन को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। बताया गया कि यास्मीन अपने घर का पालन-पोषण सिलाई का काम करके ही करती है।