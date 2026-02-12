राजस्थान बजट: इन अधूरे वादों ने तोड़ा उदयपुरवासियों का दिल, बड़ी परियोजनाओं पर क्यों रही चुप्पी? जानें जनता का दर्द

साथ ही स्टेट हाइवे-32 की क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज बनेगा, जिस पर 41 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गोगुंदा क्षेत्र में बनास और साबरमती नदी पर सुगम आवागमन के लिए विभिन्न पुलिया का 10 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में खेरवाड़ा में कनबई भोमटावर से झांझरी (गुजरात सीमा) तक 10 किमी सड़क के लिए 10 करोड़ और वल्लभनगर के डबोक में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 से टांक तक सड़क के लिए 8 करोड़ का प्रावधान किया गया।