राजस्थान बजट 2026: मेडिकल हब बनेगा उदयपुर, खिलाड़ियों के लिए भी खुला खुशियों का पिटारा; जानें आपके लिए क्या है खास?

2047 तक समृद्ध राजस्थान -स्वस्थ राजस्थान अवधारणा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य बजट 2026 दूरदर्शिता और जनकल्याण की भावना से परिपूर्ण है। स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने, प्राथमिक से लेकर तृतीयक चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, मानव संसाधन एवं आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहन देने के प्रावधान अत्यंत सराहनीय हैं। यह बजट आमजन को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक सशक्त कदम है। राज्य सरकार का यह प्रयास प्रशंसा के योग्य है।

विपिन माथुर, प्रिंसिपल एव नियंत्रक आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर