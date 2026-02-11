11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Budget 2026: राजस्थान के इन जिलों में बनेंगे 2700 करोड़ से स्मार्ट हाइवे, हादसों को रोकने के लिए बनाया तगड़ा प्लान

राजस्थान बजट 2026 में सड़क तंत्र आधुनिकीकरण पर बड़ा फोकस रहा। 1,000 किमी सड़कें राज्य राजमार्ग और 2,000 किमी मुख्य जिला मार्ग बनेंगी। 2,700 करोड़ से ITS आधारित हाइवे, 2,000 स्मार्ट कैमरे, ब्लैक स्पॉट सुधार और ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से ‘मिशन जीरो’ के तहत सड़क सुरक्षा मजबूत होगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Feb 11, 2026

Rajasthan Budget 2026

Rajasthan Budget 2026 (Photo-AI)

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सड़क तंत्र के आधुनिकीकरण और यातायात सुरक्षा को लेकर एक बड़ा रोडमैप पेश किया है। राज्य बजट 2026 के माध्यम से सरकार ने न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की घोषणा की है। बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी विशेष बल दिया है।

पिछले दो वर्षों में 5,000 किलोमीटर सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत करने के बाद सरकार ने अगले दो वर्षों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य साझा किया है। आगामी दो वर्षों में 1,000 किमी से अधिक सड़कों को राज्य राजमार्ग बनाया जाएगा। 2,000 किमी से अधिक सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

राजमार्गों का होगा कायाकल्प

सरकार ने राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए 2,700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसके तहत Intelligent Transport System (ITS) आधारित 500 किमी लंबे राजमार्ग विकसित किए जाएंगे। इसमें स्पीड वायलेशन डिटेक्शन और वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी।

राज्य में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए कई अहम राजमार्ग विकास परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इन परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर लंबी दूरी की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य न केवल सड़क नेटवर्क को बेहतर करना है, बल्कि यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है।

प्रमुख राजमार्ग विकास परियोजनाएं

योजनाओं के तहत सलूंबर-बांसवाड़ा (SH-32) के 93 किमी मार्ग पर करीब 744 करोड़ रुपए, दूदू-लालसोट (वाया फागी-चाकसू-तूंगा) के 135 किमी मार्ग पर 675 करोड़ रुपए, रोहट-आहोर एवं बागड़ा (SH-64) के 111 किमी मार्ग पर 555 करोड़ रुपए, सांचौर-रानीवाड़ा-मण्डार-आबू रोड (SH-11) के 107 किमी मार्ग पर 535 करोड़ रुपए और विजयनगर-ब्यावर (SH-39) के 42 किमी मार्ग पर लगभग 210 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

इन राजमार्गों के निर्माण और उन्नयन के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक ‘वे साइड एमेनिटीज’ भी विकसित की जाएंगी, जिनमें पार्किंग, शौचालय, रेस्ट एरिया और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी। इससे लंबी दूरी की यात्रा अधिक आरामदायक होने के साथ पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

'विज़न 2047' और तकनीक का संगम

प्रदेश में प्रतिवर्ष होने वाली लगभग 11,700 सड़क दुर्घटना मृत्यु पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार ने 'मिशन जीरो' की ओर कदम बढ़ाया है। वर्ष 2047 तक दुर्घटना मृत्यु में 90 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

सुरक्षा हेतु प्रमुख कदम

  • शहरों और राजमार्गों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 100 करोड़ की लागत से 2,000 अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे।दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (Black Spots) के सुधार, जंक्शन सुधार और क्रैश बैरियर के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
  • पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश के सभी 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को पूरी तरह ऑटोमेटेड किया जाएगा, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और सड़क पर कुशल चालक ही पहुंच सकेंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget 2026: किसानों की बल्ले-बल्ले, बजट की ये घोषणाएं पढ़ झूम उठेंगे अन्नदाता
जयपुर
Rajasthan Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Feb 2026 05:47 pm

Published on:

11 Feb 2026 05:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Budget 2026: राजस्थान के इन जिलों में बनेंगे 2700 करोड़ से स्मार्ट हाइवे, हादसों को रोकने के लिए बनाया तगड़ा प्लान

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget 2026 : बालोतरा-भरतपुर में खुलेंगे नए कॉलेज, सीकर-जयपुर के छात्रों को भी राजस्थान बजट में मिला बड़ा तोहफा

Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Rajasthan Budget 2026 Today News, राजस्थान बजट 2026, राजस्थान बजट 2026 लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान बजट 2026 अपडेट न्यूज, राजस्थान बजट 2026 टुडे न्यूज, New College, New College in Rajasthan, New College in Balotra, Agriculture College, Agriculture College in Rajasthan, Agriculture College in Bharatpur
जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : 'ये 'डबल इंजन' नहीं, 'ट्रबल इंजन' सरकार', डोटासरा ने बजट पर क्यों कहा ऐसा?

govind singh dotasra
जयपुर

Rajasthan Budget : स्मार्ट पार्किंग से लेकर डॉग शेल्टर तक, आमजन को मिलेंगी ये 7 बड़ी सुविधाएं

जयपुर

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 65 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट ( 4 जनवरी 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 65 में भेजी गई कहानियों में विवेक चौधरी, दीपेंद्र सिंह और भूमि कन्नौजिया क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता रहे। इनके साथ सराहनीय कहानियां भी दी जा रही हैं।

किड्स

Rajasthan Budget 2026 : दिया कुमारी ने बजट भाषण में Nelson Mandela का क्यों किया ज़िक्र? वजह है बड़ी

nelson mandela diya kumari budget
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.