Budget 2026: राजस्थान के इन जिलों में बनेंगे 2700 करोड़ से स्मार्ट हाइवे, हादसों को रोकने के लिए बनाया तगड़ा प्लान

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सड़क तंत्र के आधुनिकीकरण और यातायात सुरक्षा को लेकर एक बड़ा रोडमैप पेश किया है। राज्य बजट 2026 के माध्यम से सरकार ने न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की घोषणा की है। बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी विशेष बल दिया है।