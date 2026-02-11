11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Budget 2026: किसानों की बल्ले-बल्ले, बजट की ये घोषणाएं पढ़ झूम उठेंगे अन्नदाता

Rajasthan Budget: राजस्थान बजट 2026-27 में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं हुईं। 25,000 करोड़ ब्याज मुक्त लोन, तारबंदी-सिंचाई सब्सिडी, ‘मिशन राज गिफ्ट’, फ्री बीज, कृषि यंत्र अनुदान और मंडी इंफ्रा पर फोकस से खेती को लाभकारी बनाने व ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने का रोडमैप पेश किया गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Feb 11, 2026

Rajasthan Budget 2026

Rajasthan Budget 2026 (Photo-AI)

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वर्ष 2026-27 के बजट में किसानों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। "मिशन राज गिफ्ट" से लेकर 25,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त कर्ज तक, सरकार ने खेती-किसानी को लाभ का सौदा बनाने के लिए चौतरफा रणनीति पेश की है। बजट की इन बड़ी घोषणाओं को सुनकर प्रदेश के किसान खुशी से झूम उठे हैं।

सरकार ने राज्य के 35 लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी राहत देते हुए 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इस पर सरकार खुद 800 करोड़ का ब्याज वहन करेगी। इसके अलावा, उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों के लिए 'एकमुश्त समाधान योजना' की घोषणा की गई है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 के बीच बकाया राशि जमा करने पर ब्याज में 100% की छूट मिलेगी।

तारबंदी और सिंचाई के लिए भारी सब्सिडी

आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए सरकार 20,000 किलोमीटर की तारबंदी कराएगी, जिस पर 228 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। सामुदायिक तारबंदी के लिए अब 10 के बजाय सिर्फ 7 किसानों का समूह भी आवेदन कर सकेगा। अगले 2 साल में 15,000 किमी पाइपलाइन और 8,000 डिग्गियों का निर्माण होगा। साथ ही, 36,000 फॉर्म पॉन्ड बनाने के लिए 585 करोड़ का अनुदान मंजूर किया गया है।

'मिशन राज गिफ्ट' और कृषि मशीनीकरण

किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए सरकार 'मिशन राज गिफ्ट' की स्थापना करेगी। खेती को आधुनिक बनाने के लिए कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे 50,000 किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 96 करोड़ की लागत से 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां से किसान सस्ते दाम पर मशीनें किराए पर ले सकेंगे।

फ्री बीज और हर पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट

मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 2.5 लाख किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों के उन्नत बीज मुफ्त बांटे जाएंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित की जाएगी। इससे न केवल मिट्टी की सेहत सुधरेगी, बल्कि किसानों की लागत में भी कमी आएगी।

कृषि शिक्षा में रोजगार और मंडियों का कायाकल्प

कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस साल 445 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं, मंडियों में किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए शेड निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 350 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान बजट 2026: पेपर लीक पर लगेगा ‘फुल स्टॉप’, NTA की तर्ज पर बनेगी राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी
जयपुर
Rajasthan Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 01:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Budget 2026: किसानों की बल्ले-बल्ले, बजट की ये घोषणाएं पढ़ झूम उठेंगे अन्नदाता

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget: जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, बजट में दिया कुमारी ने दिया बड़ा तोहफा

house registry, land registry, मकान की रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री, Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Rajasthan Budget 2026 Today News, Recruitment in Rajasthan, Home Guard Recruitment, Home Guard Recruitment in Rajasthan, Home Guard Recruitment Latest News, Home Guard Recruitment Update News, Government Jobs, Government Jobs in Rajasthan Budget, राजस्थान बजट 2026, राजस्थान बजट 2026 लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान बजट 2026 अपडेट न्यूज, राजस्थान बजट 2026 टुडे न्यूज, राजस्थान में भर्ती, होमगार्ड भर्ती, होमगार्ड भर्ती इन राजस्थान, होमगार्ड भर्ती लेटेस्ट न्यूज, होमगार्ड भर्ती अपडेट न्यूज, सरकारी नौकरी, राजस्थान बजट में सरकारी नौकरी
जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : एयरपोर्ट से लेकर AI लैब तक, जानें सीएम भजनलाल के गृह ज़िले भरतपुर के लिए ये 5 'गेम चेंजर' घोषणाएं   

rajasthan budget 2026 bhajanlal sharma bharatpur
जयपुर

बल्ले-बल्ले! घर बैठे बनेगा डेथ-बर्थ सर्टिफिकेट-लाइसेंस, व्हाट्सएप पर मिलेंगी 100 सरकारी सेवाएं, राजस्थान बजट में नई IT पॉलिसी का एलान

budget
जयपुर

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान बजट से बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, इतने पदों पर होमगार्ड्स की भर्ती करेगी सरकार

Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Rajasthan Budget 2026 Today News, Recruitment in Rajasthan, Home Guard Recruitment, Home Guard Recruitment in Rajasthan, Home Guard Recruitment Latest News, Home Guard Recruitment Update News, Government Jobs, Government Jobs in Rajasthan Budget, राजस्थान बजट 2026, राजस्थान बजट 2026 लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान बजट 2026 अपडेट न्यूज, राजस्थान बजट 2026 टुडे न्यूज, राजस्थान में भर्ती, होमगार्ड भर्ती, होमगार्ड भर्ती इन राजस्थान, होमगार्ड भर्ती लेटेस्ट न्यूज, होमगार्ड भर्ती अपडेट न्यूज, सरकारी नौकरी, राजस्थान बजट में सरकारी नौकरी
जयपुर

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान के इन परिवारों को बड़ी सौगात, हर महीने सीधे खाते में आएंगे 1200 रुपए

Rajasthan Budget 2026
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.