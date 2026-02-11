Rajasthan Budget 2026: बजट में पंचायतों को लेकर हुआ बड़ा एलान, आदिवासियों को अब मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान विधानसभा में बजट चर्चा के समापन सत्र के दौरान वित्त मंत्री दीया कुमारी ने प्रदेश के समावेशी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली कई ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। इस दौरान ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आदिवासी समुदायों को न्याय दिलाने और छोटे उद्यमियों के लिए बिजनेस इकोसिस्टम को सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया गया।