Rajasthan Budget 2026: ‘राज सुरक्षा’ योजना का एलान, अब CHC पर भी होगा हार्टअटैक का इलाज

युवाओं में बढ़ते तनाव और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने संवेदनशील पहल की है। जिला अस्पतालों में मनोचिकित्सकों के साथ-साथ अब साइकोलॉजिकल काउंसलर्स की भी नियुक्ति होगी। प्रदेश के सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों में हर महीने मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेशन अनिवार्य किए जाएंगे। जयपुर के JK लोन प्रमुख बाल अस्पताल में 75 करोड़ की लागत से 500 बेड का नया IPD टावर बनेगा।