जयपुर में दिनदहाड़े वारदात: पानी मांगने के बहाने घर में घुसा लुटेरा, बुजुर्ग महिला के गले से झपटी सोने की चेन

पुलिस के अनुसार, मानसरोवर निवासी हरेश कुमार अग्निहोत्री ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया है। वारदात 10 फरवरी की शाम करीब 4 बजे की है। हरेश की 90 वर्षीय वृद्ध मां गंगा देवी घर पर अकेली थीं। तभी एक अज्ञात व्यक्ति कार से उनके घर के गेट पर पहुंचा। उसने बुजुर्ग महिला से बड़े ही विनम्र भाव से पीने के लिए पानी मांगा।