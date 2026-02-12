12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

home_icon

जयपुर

जयपुर में दिनदहाड़े वारदात: पानी मांगने के बहाने घर में घुसा लुटेरा, बुजुर्ग महिला के गले से झपटी सोने की चेन

शिप्रापथ थाना इलाके में बाइक सवार बदमाश ने पानी मांगने के बहाने घर में घुसकर 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन तोड़ ली और फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

जयपुर

Feb 12, 2026

बुजुर्ग महिला के गले से चेन तोड़ ले गया (फोटो-एआई)

जयपुर: राजधानी में मानवता को शर्मसार करने वाली एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। जयपुर के पॉश इलाके शिप्रापथ (मानसरोवर) में एक बदमाश ने प्यासा बनकर मदद मांगी और मौका पाकर 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया। इस घटना के बाद इलाके के निवासियों में डर और रोष का माहौल है।

पुलिस के अनुसार, मानसरोवर निवासी हरेश कुमार अग्निहोत्री ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया है। वारदात 10 फरवरी की शाम करीब 4 बजे की है। हरेश की 90 वर्षीय वृद्ध मां गंगा देवी घर पर अकेली थीं। तभी एक अज्ञात व्यक्ति कार से उनके घर के गेट पर पहुंचा। उसने बुजुर्ग महिला से बड़े ही विनम्र भाव से पीने के लिए पानी मांगा।

पलक झपकते ही वारदात को दिया अंजाम

बुजुर्ग महिला मानवता के नाते पानी लेकर जैसे ही घर के बाहर आईं, कार सवार बदमाश ने अपना असली रंग दिखा दिया। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, बदमाश ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन तोड़ ली। महिला ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी फुर्ती से अपनी कार में सवार होकर रफूचक्कर हो गया।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

शिप्रापथ थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाश की कार के नंबर और उसके हुलिए की पहचान की जा सके। पुलिस का दावा है कि वाहन के नंबर के आधार पर आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

12 Feb 2026 07:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में दिनदहाड़े वारदात: पानी मांगने के बहाने घर में घुसा लुटेरा, बुजुर्ग महिला के गले से झपटी सोने की चेन

