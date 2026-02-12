जयपुर में NIA स्कॉलर ब्लैकमेल कांड: मुंबई के शातिर ने अश्लील फोटो-वीडियो की धमकी दे वसूले 10 लाख, पुलिस ने दबोचा

जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले एक साल से पीड़ित को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। वह स्कॉलर को धमकी देता था कि यदि उसने पैसे नहीं दिए, तो वह उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इतना ही नहीं, आरोपी उसे पुलिस केस में फंसाने का डर भी दिखाता था। इस बदनामी और कानूनी कार्रवाई के डर से पीड़ित अब तक आरोपी को करीब 10 लाख रुपए दे चुका था।