जयपुर में NIA स्कॉलर ब्लैकमेल कांड: मुंबई के शातिर ने अश्लील फोटो-वीडियो की धमकी दे वसूले 10 लाख, पुलिस ने दबोचा

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA) के एक पीएचडी स्कॉलर को अश्लील फोटो और वीडियो के नाम पर डराकर लाखों रुपए वसूल लिए गए। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) करन शर्मा के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान सील्वेस्टर फर्नाडीस (47) के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से मुंबई का निवासी है और वर्तमान में जयपुर के अजमेर रोड इलाके में रह रहा था। आरोपी ने पीड़ित स्कॉलर से दोस्ती कर उसे अपने विश्वास में लिया और बाद में कथित अश्लील सामग्री के जरिए उसे जाल में फंसा लिया।
जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले एक साल से पीड़ित को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। वह स्कॉलर को धमकी देता था कि यदि उसने पैसे नहीं दिए, तो वह उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इतना ही नहीं, आरोपी उसे पुलिस केस में फंसाने का डर भी दिखाता था। इस बदनामी और कानूनी कार्रवाई के डर से पीड़ित अब तक आरोपी को करीब 10 लाख रुपए दे चुका था।
ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पीड़ित ने 10 फरवरी को ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित की और आरोपी सील्वेस्टर को धर दबोचा। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या आरोपी ने इसी तरह अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाया है।
