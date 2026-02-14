IND vs PAK Flashback: जब जयपुर के SMS स्टेडियम में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चटाई थी धूल, जानकर चौड़ा हो जाएगा सीना 

167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत सधी हुई रही। सुनील गावस्कर ने 41 रनों की ठोस पारी खेली, लेकिन असली रोमांच पैदा किया संदीप पाटिल ने।



स्ट्राइक रेट 182.14: उस दौर में जब वनडे क्रिकेट को टेस्ट की तरह खेला जाता था, पाटिल ने मात्र 28 गेंदों में 51 रन कूट डाले। उनकी इस पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस 'तूफानी' पारी ने पाकिस्तान को मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया और भारत ने 40.4 ओवर में ही 4 विकेट शेष रहते मैच जीत लिया।