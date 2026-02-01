Jaipur Tourism: जयपुर में मिलेगा कश्मीर का अनुभव, लोक गीतों के साथ शाही अंदाज में होगी शिकारा बोटिंग

बोटिंग के टिकट की दरें RTDC द्वारा निर्धारित की जा रही हैं, जो काफी किफायती रहने की उम्मीद है। मावठा झील अन्य झीलों की तुलना में छोटी है, लेकिन लेकिन फिर भी इसमें आनंद की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि आमेर की पहाड़ियों का व्यू इस बोटिंग एक्सपीरियंस को राजस्थान के अन्य पर्यटन स्थलों से बिल्कुल अलग और शाही बनाता है।