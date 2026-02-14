वेलेंटाइन डे पर ‘दिल’ से नशामुक्ति का संदेश, मानव श्रृंखला बनकर ली शपथ

जयपुर. वेलेंटाइन डे यानी प्यार के इजहार के दिन को समाज के प्रति जिम्मेदारी से जोड़ते हुए राजकीय नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने शुक्रवार को अनोखा संदेश दिया। राजस्थान पत्रिका के ‘नशा मुक्ति महासंग्राम’ अभियान के तहत कॉलेज परिसर में दिल की आकृति बनाकर मानव श्रृंखला तैयार की गई। प्राचार्य डॉ. जोगेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे खुद नशे से दूर रहेंगे और समाज को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे।