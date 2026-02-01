संडे बोल… लोग बोले: ‘निजी अस्पतालों में भी सरकारी योजनाओं का हो प्रभावी क्रियान्वयन, स्टाफ की कमी हो दूर’

शहर के सरकारी अस्पताल आमजन की बड़ी उम्मीद हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ और लंबा इंतजार मरीजों और उनके परिजनों की पीड़ा बढ़ा रहा है। शहर के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की संख्या बढ़ाना जरूरी है। ओपीडी प्रबंधन, ऑनलाइन पर्ची व्यवस्था और नियमित मॉनिटरिंग से ही सुधार संभव है। योजनाओं के साथ सख्त अमल भी अनिवार्य होना चाहिए। — सोहित निर्वाण, विद्यार्थी