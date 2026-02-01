कायस्थ समाज के 23वें सामूहिक विवाह समारोह, मुख्य अतिथि होंगी जयपुर सांसद मंजू शर्मा

उन्होंने समिति के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सामूहिक विवाह आयोजन समाज को संगठित करने के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ा सहारा बनते हैं। कम खर्च में बेटियों का विवाह भव्य रूप से संपन्न कराना एक पुण्य कार्य है, जिससे सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना मजबूत होती है।