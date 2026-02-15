राजस्थान में यहां सड़क बनेगी फोरलेन, फर्राटे से दौड़ेंगे वाहन, एमपी, दिल्ली और मुंबई का सफर होगा आसान

वर्तमान में बांसवाड़ा तक भारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी चार लेन राजमार्ग या नेशनल हाईवे नहीं है। ऐसे में नेशनल हाईवे 927 ए के चार लेन बनने से उद्योगों के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी सुगम होगी। वहीं दानपुर रोड पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी यह रोड अहम होगा। हाल ही पांवर प्लांट का कार्य देख रहे एक उच्चाधिकारी ने भी राजस्थान सहित एमपी तक इस सड़क को चार लेन बनाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी से मुलाकात की थी। उन्होंने भी इस कार्य को जल्द शुरू करने के सकारात्मक संदेश दिए थे।