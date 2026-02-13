Murder: पत्नी से अवैध संबंध के शक में हत्या, मोबाइल स्क्रीन पर ऐसा क्या दिखा कि कर दिया रूह कंपा देने वाला कत्ल

अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या (पत्रिका फाइल फोटो)
Banswara Crime: बांसवाड़ा सदर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पत्नी से अवैध संबंध के शक में आरोपी ने शराब पार्टी के दौरान अपने दोस्त की गला रेतकर हत्या कर दी। पहचान मिटाने के लिए अगले दिन शव को क्षत-विक्षत कर नाले में फेंक दिया।
नाले से शव मिलने पर पुलिस ने हाथ पर बने टैटू से मृतक की पहचान की। सदर थानाधिकारी रूप सिंह ने बताया कि 6 फरवरी को नाले में क्षत-विक्षत शव मिला था। पुलिस ने हाथ से बने टैटू के आधार पर शव की पहचान विशाल बंजारा (27) के रूप में की।
मामले में मृतक की मां ने 7 फरवरी को बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और दिनेश पर शक जाहिर किया था। रिपोर्ट में संदेह होने पर पुलिस ने दिनेश और उसके सहयोगी साथी सुशील को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में दोनों ने हत्या कबूल कर ली।
पुलिस के अनुसार, विशाल ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। आरोपी दिनेश से जेल में मिलाने के लिए विशाल उसकी प्रेमिका को ले जाता था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। जेल से छूटने के बाद दिनेश ने प्रेमिका से शादी कर ली, लेकिन उसे पत्नी और विशाल के संबंधों पर शक हो गया।
30 जनवरी को दिनेश, विशाल और सुशील शराब पीने बैठे थे। इसी दौरान विशाल के मोबाइल पर दिनेश की पत्नी का कॉल आया और स्क्रीन पर उसका फोटो देखकर दिनेश का शक गहरा गया। गुस्से में दिनेश और सुशील ने मिलकर विशाल की हत्या कर दी।
इस मामले में 7 फरवरी को मृतक की मां ने सदर थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके पुत्र विशाल प्रेम विवाह के बाद परिवार से अलग किराए पर रह रहा था। महिला ने बताया कि उसने रकम गिरवी रखी थी। उसे वापस लेने को बेटे से कहा तो 30 जनवरी को विशाल अपने मित्र दिनेश के साथ सेठ के पास ठिकरिया नाके तक गया था।
लेकिन बिना हिसाब किए लौट आया और दिनेश के साथ चला गया। अगले दिन बेटा घर पर नहीं मिला था। महिला को 7 फरवरी को नाले में पड़ा शव दिखाया गया, उसके दाहिने हाथ पर आकाश का नाम गुदा हुआ था। महिला ने आशंका जताई कि विशाल की हत्या उसके मित्र दिनेश और उसके साथियों ने की है। पुलिस ने संदिग्धों के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाल आरोपियों को पकड़ लिया।
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग