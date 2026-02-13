Murder: पत्नी से अवैध संबंध के शक में हत्या, मोबाइल स्क्रीन पर ऐसा क्या दिखा कि कर दिया रूह कंपा देने वाला कत्ल

लेकिन बिना हिसाब किए लौट आया और दिनेश के साथ चला गया। अगले दिन बेटा घर पर नहीं मिला था। महिला को 7 फरवरी को नाले में पड़ा शव दिखाया गया, उसके दाहिने हाथ पर आकाश का नाम गुदा हुआ था। महिला ने आशंका जताई कि विशाल की हत्या उसके मित्र दिनेश और उसके साथियों ने की है। पुलिस ने संदिग्धों के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाल आरोपियों को पकड़ लिया।