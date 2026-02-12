12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

राजस्थान बजट में बांसवाड़ा को मिली कई सौगातें, बदलेगी तस्वीर, जानें क्या-क्या हुई घोषणाएं

Rajasthan Budget Banswara: राज्य सरकार की ओर से बुधवार को पेश तीसरे बजट में बांसवाड़ा जिले को कई सौगातें मिलीं, जिनमें खेल, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

kamlesh sharma

Feb 12, 2026

rajasthan budget 2026 banswara: फोटो AI

बांसवाड़ा। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को पेश तीसरे बजट में बांसवाड़ा जिले को कई सौगातें मिलीं, जिनमें खेल, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी घोषणा अनास नदी के व्यर्थ बहकर जा रहे अधिशेष जल के संचयन एवं भंडारण को लेकर है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे के लिए आसान ऋण सुविधा और प्रशिक्षण की घोषणा की। इससे खासकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के जनजातीय अंचल में पर्यटन को लाभ मिलेगा और आदिवासी परिवार आर्थिक तरक्की कर पाएंगे।

जनजाति क्षेत्र में बढे़गा रोजगार

कई ऐसी घोषणाएं की हैं, जिनसे जनजातीय युवकों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें आंवला, शहद, इमली, महुआ आदि उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए बांसवाड़ा व उदयपुर जिला मुख्यालयों पर माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा अहम है।

भड़केश्वर (गढ़ी) बांसवाड़ा में पर्यटन संबंधी सुविधाओं का विकास होगा। मुर्गीपालन व गोशाला संवर्द्धन के लिए सरकार ने बांसवाड़ा व डूंगरपुर को शामिल करते हुए हैचरी, कोल्ड स्टोरेज एवं प्रोसेसिंग एमआईटी की सुविधायुक्त बैक यार्ड पॉल्ट्री के लिए 35 क्लस्टर महिलाओं के शक्ति पोल्ट्री समूह के माध्यम से स्थापित करने की घोषणा की है।

इसमें प्रति क्लस्टर 10 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान रखा है, जिससे जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं के स्वरोजगार के रास्ते खुलेंगे। टूरिज्म के लिए हाई इम्पैक्ट स्ट्रक्चर निर्माण और होम स्टे के लिए लोन और प्रशिक्षण से भी हमारे आदिवासी अंचल को बड़ा फायदा मिलेगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा विस्तार

  • शेरगढ़ (बांसवाडा) पीएचसी को सीएचसी में किया क्रमोन्नत
  • तलवाड़ा (गढ़ी) बांसवाड़ा में संचालित आयुर्वेद औषधालय ब्लॉक आयुर्वेद चिकितसालय में क्रमोन्नत होगा।
  • बांसवाड़ा में चिल्ड्रन होम्स के लिए भवन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर 19 करोड़ खर्च होंगे।

ये भी महत्वपूर्ण घोषणाएं

  • मानसून अवधि में अनास नदी के व्यर्थ बहकर जा रहे अधिशेष जल को कृत्रिम जलाशय बनाकर फीडर नहर के माध्यम से सोम कमला अम्बा तक अप्रवर्तन के लिए 5 हजार 900 करोड़ रुपए की परियोजना के कार्य तथा परियोजना का विस्तार करते हुए जालोर जिले में जल संचयन एवं भंडारण क्षमता व उपयोग की संभावना का अध्ययन तथा रिजर्व वायर विकसित करने के लिए 5 हजार 900 करोड़ की डीपीआर बनेगी। इससे बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, जालोर आदि लाभान्वित होंगे।
  • बांसवाड़ा व सवाईमाधोपुर में फ्लाई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाएंगे।
  • हिम्मत मैदान गढी (परतापुर गढ़ी)- बांसवाड़ा में खेल स्टेडियम का निर्माण
  • बंदियों के दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए कारागृह में लॉकर का निर्माण होगा।
  • कारागृह में सीसीटीवी व मानसिक तनाव कम करने के लिए काउंसलिंग थैरेपी के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
  • छोटी सरवन तहसील के नॉन कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए सूक्ष्म परियोजना के लिए डीपीआर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की बनाई जाएगी।
  • अम्बारपुरा तहसील के नॉन कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए सूक्ष्म परियोजना के लिए डीपीआर 1 करोड़ 11 लाख रुपए की बनाई जाएगी।
  • सलूम्बर-बांसवाड़ा हाइवे का 93 किमी का हिस्सा ठीक करने पर 744 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
  • थापड़ा बास स्टेण्ड से बोराखान्डी तीन रास्ता वाया दलपुरा पाटीया गलीया डामर सड़क (6 किमी) (आनन्दपुरी) का 1 करोड़ 60 लाख रुपएकी लागत से कार्य होगा।
  • आंजना से गलिया कोट पुल तक 14 करोड़ की लागत से (शीतला माता शक्ति पीठ एवं बोहरा समुदाय का विश्व विख्यात दरगाह) (10 किमी.) (गढ़ी) का कार्य होगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान बजट में महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा, लखपति दीदी को लेकर भी बड़ा ऐलान
जयपुर
Lakhpati Didi Yoajana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान बजट 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 02:52 pm

Published on:

12 Feb 2026 02:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / राजस्थान बजट में बांसवाड़ा को मिली कई सौगातें, बदलेगी तस्वीर, जानें क्या-क्या हुई घोषणाएं

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: शादी के बाद पत्नी के नाम से उठाया 19 लाख का लोन, डेढ़ साल बाद इंदौर से फर्जी IPS अधिकारी अरेस्ट

Akshat Raj Kothari
बांसवाड़ा

Rajasthan Government Teachers : राजस्थान के शिक्षा मंत्री के निर्देश से उलझन में शिक्षक, जानें क्या है नया मामला?

Rajasthan Education Minister Madan Dilawa instructions Teachers are confused should they conduct exams or celebrate on 28 February
बांसवाड़ा

RBSE Board Exam 2026 : प्रश्न-पत्र को लेकर बोर्ड की नई व्यवस्था, उड़नदस्तों पर भी रहेगी नजर

RBSE Board Exam 2026 New System question papers kept in a double-locked safe flying squads will also be under surveillance
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा बस हादसा : मृतकों के परिजनों को मिलेगा 5-5 लाख मुआवजा, मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने घायलों का जाना हाल

Banswara Bus Accident
बांसवाड़ा

Banswara: चीत्कार में बदली खुशियां, दूल्हे की दादी समेत 4 लोगों की मौत, फाटक में फंसा युवक का गला, JCB से बस खड़ी कर निकाले शव

Banswara Bus Overturned
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.