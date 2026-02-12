राजस्थान बजट में बांसवाड़ा को मिली कई सौगातें, बदलेगी तस्वीर, जानें क्या-क्या हुई घोषणाएं

बांसवाड़ा। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को पेश तीसरे बजट में बांसवाड़ा जिले को कई सौगातें मिलीं, जिनमें खेल, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी घोषणा अनास नदी के व्यर्थ बहकर जा रहे अधिशेष जल के संचयन एवं भंडारण को लेकर है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे के लिए आसान ऋण सुविधा और प्रशिक्षण की घोषणा की। इससे खासकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के जनजातीय अंचल में पर्यटन को लाभ मिलेगा और आदिवासी परिवार आर्थिक तरक्की कर पाएंगे।