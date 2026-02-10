Rajasthan: शादी के बाद पत्नी के नाम से उठाया 19 लाख का लोन, डेढ़ साल बाद इंदौर से फर्जी IPS अधिकारी अरेस्ट

इस कार्रवाई में सीआई हरिओम के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल समुंदर, महेंद्र सिंह और किशनलाल की अहम भूमिका रही। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साइबर अपराधों से जुड़े नेटवर्क व पीड़ितों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ अन्य जिलों में भी मामलों की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि कई और भी खुलासे हो सकते है।