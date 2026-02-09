Rajasthan Government Teachers : राजस्थान के शिक्षा मंत्री के निर्देश से उलझन में शिक्षक, जानें क्या है नया मामला?

Rajasthan Government Teachers : राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर जारी फरवरी के शिविरा पंचांग ने प्रदेश के शिक्षकों व लाखों बोर्ड विद्यार्थियों को असमंजस में डाल दिया है। 12 फरवरी से 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के इम्तिहान शुरू होंगे और 11 मार्च तक चलेंगे। इस बीच 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एवं महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस मनाने के निर्देश है। शिक्षक और बोर्ड विद्यार्थी इस कशमकश में है कि 28 फरवरी को बोर्ड परीक्षा के बीच उत्सव का आयोजन कैसे करें। पालना नहीं करें, तो विभागीय कार्रवाई का डण्डा चल सकता है। इधर, शिक्षक संगठनों ने पालना को लेकर कहा कि आयोजन औपचारिक ही रहेगा।