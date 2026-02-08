RBSE Board Exam 2026 : प्रश्न-पत्र को लेकर बोर्ड की नई व्यवस्था, उड़नदस्तों पर भी रहेगी नजर

RBSE Board Exam 2026 : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षा में नकल तथा प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे है। बोर्ड परीक्षा में नकल की रोकथाम को लेकर गठित होने वाले उड़न दस्तों पर भी इस बार तीसरी नजर रहेगी, जिससे परीक्षा दौरान पूरी पारदर्शिता बरती जा सके। हर उड़न दस्ते के साथ भी एक-एक वीडियोग्राफर होगा, ताकि परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान कोई भी चूक को सीधा पकड़ा जा सके।