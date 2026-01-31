Fraud at PNB : बांसवाड़ा में सीबीआई टीम का छापा, करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

सीबीआइ के अनुसार आरोपी संजीव दीक्षित उत्तरप्रदेश के बागपत जिले का निवासी है। उस पर अलग-अलग राज्यों में ठगी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी वर्ष 2013 में दिल्ली के पंजाब नेशनल बैंक से 4 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में वांछित था और 2016 से फरार चल रहा था। वह त्रिपुरा सुंदरी मंदिर दर्शन करने आया था और एक धर्मशाला में ठहरा हुआ था।