Pachpadra-Patau Highway : बजट से पूर्व राजस्थान के लिए अच्छी खबर, 300 करोड़ की लागत से पचपदरा–पटाऊ हाईवे बनेगा फोरलेन, मिलेंगी ये सुविधाएं

1- अभी पचपदरा से आस-पास के क्षेत्रों तक पहुंचने में जाम और खराब सड़क के कारण अतिरिक्त समय लगता है, वहीं फोरलेन बनने के बाद यात्रा कहीं अधिक सुगम और तेज हो जाएगी।

2- भारी वाहनों की आवाजाही भी पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। कच्चा तेल, रसायन और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लगने वाला समय कम होगा। इससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

3- सड़क पूरे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की नींव साबित होगी। रिफाइनरी के साथ जुड़ी यह सड़क भविष्य में निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विस्तार का रास्ता खोलेगी।