13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur News: फुलेरा दूज 19 को, अबूझ मुहूर्त में गूंजेंगे शहनाई के स्वर, होंगे धार्मिक आयोजन, फागोत्सव की रहेगी धूम

Phulvara Dooj: फुलेरा दूज 19 फरवरी को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाएगी, जिसे अबूझ मुहूर्त का विशेष दर्जा प्राप्त है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण-राधा की आराधना के साथ विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य शुभ माने जाते हैं।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 13, 2026

Phulvara Dooj, Phulvara Dooj date, when is Phulvara Dooj, Jodhpur News, Rajasthan News, फुलेरा दूज, फुलेरा दूज तारीख, फुलेरा दूज कब है, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला फुलेरा दूज इस वर्ष 19 फरवरी को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह पर्व होली के आगमन का प्रतीक माना जाता है और भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित इस तिथि का विशेष धार्मिक महत्व है। शास्त्रों में इसे अबूझ मुहूर्त की संज्ञा दी गई है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। धर्मशास्त्रों में फुलेरा दूज को मंगलकारी माना गया है। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश, संपत्ति क्रय तथा अन्य मांगलिक कार्यों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है।

फुलेरा दूज तिथि: कब से कब तक

वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 18 फरवरी को दोपहर 4:57 बजे प्रारंभ होगी और 19 फरवरी को दोपहर 3:58 बजे समाप्त होगी। सनातन परंपरा में उदयातिथि का विशेष महत्व होने के कारण 19 फरवरी को ही फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाएगा।

श्रीकृष्ण-राधा की आराधना, मंदिरों में पुष्पों का श्रृंगार

फुलेरा दूज के दिन भगवान श्रीकृष्ण एवं राधारानी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक आराधना करने से दांपत्य जीवन सुखमय और सौहार्दपूर्ण बनता है। जोधपुर के विभिन्न कृष्ण मंदिरों में ठाकुरजी का ऋतु-पुष्पों से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। गुलाल, अबीर और पुष्पों से सुसज्जित मंदिरों में भजन-कीर्तन की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देगी। श्रद्धालु इस दिन से होली की तैयारियों का शुभारंभ करते हुए गोबर की गुलरियां बनाना भी आरंभ कर देते हैं।

विवाह के लिए वर्ष का सर्वोत्तम दिन

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को विवाह बंधन के लिए वर्ष का श्रेष्ठतम दिन माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन संपन्न विवाह को भगवान श्रीकृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे दांपत्य जीवन में प्रेम और स्थायित्व बना रहता है। सर्दी के मौसम के पश्चात यह शादियों के सीजन का अंतिम प्रमुख सावा भी माना जाता है। जोधपुर सहित समूचे मारवाड़ क्षेत्र में इस दिन विवाह समारोहों की धूम रहेगी और शहनाइयों की गूंज से वातावरण मंगलमय हो उठेगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: दो साल में TET पास नहीं की तो जाएगी नौकरी, न प्रमोशन मिलेगा और न वेतन वृद्धि
राजसमंद
Rajasthan Teacher TET

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 08:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur News: फुलेरा दूज 19 को, अबूझ मुहूर्त में गूंजेंगे शहनाई के स्वर, होंगे धार्मिक आयोजन, फागोत्सव की रहेगी धूम

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

26 साल बाद मिला इंसाफ: ट्रक हादसे में टूटे थे मासूम के पैर, अब राजस्थान हाईकोर्ट ने 1 लाख के मुआवजे को किया 15 लाख

Rajasthan High Court
जोधपुर

राजस्थान का ‘करोड़पति’ एलडीसी! घर में मिले इतने नोटों के बंडल, ACB अफसर हैरान, गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन

ACB, ACB action, ACB action in Bikaner, ACB raid in Bikaner, ACB raid in Rajasthan, crorepati LDC, Bikaner news, एसीबी, एसीबी एक्शन, एसीबी एक्शन इन बीकानेर, एसीबी रेड इन बीकानेर, एसीबी रेड इन राजस्थान, करोड़पति एलडीसी, बीकानेर न्यूज
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: ‘जहर’ नहीं तो कैसे हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, मेडिकल बोर्ड की फाइनल रिपोर्ट करेगी बड़ा खुलासा

Sadhvi Prem Baisa, death of Sadhvi Prem Baisa, murder of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa latest news, Sadhvi Prem Baisa update news, Sadhvi Prem Baisa today news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा का मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज
जोधपुर

राजस्थान में हाईवे किनारे बने 2216 अवैध निर्माणों पर गिरेगी गाज, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त निर्देश

National Highway Encroachment (2)
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa Death Case: 11 दिन बाद आई FSL रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में आया नया मोड़

Sadhvi Prem Baisa
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.