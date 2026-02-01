Jodhpur News: फुलेरा दूज 19 को, अबूझ मुहूर्त में गूंजेंगे शहनाई के स्वर, होंगे धार्मिक आयोजन, फागोत्सव की रहेगी धूम

जोधपुर। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला फुलेरा दूज इस वर्ष 19 फरवरी को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह पर्व होली के आगमन का प्रतीक माना जाता है और भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित इस तिथि का विशेष धार्मिक महत्व है। शास्त्रों में इसे अबूझ मुहूर्त की संज्ञा दी गई है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। धर्मशास्त्रों में फुलेरा दूज को मंगलकारी माना गया है। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश, संपत्ति क्रय तथा अन्य मांगलिक कार्यों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है।