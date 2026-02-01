Maha Shivratri 2026: बेहद अनोखा और चमत्कारी है जोधपुर का यह महादेव मंदिर, यहां लटकते शिवलिंग की होती है पूजा

धाम तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए नेपाली बाबा ने पहाड़ी के पथरीले रास्ते पर अपने अथक परिश्रम से 355 सीढ़ियों का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि वे दिव्यांग होते हुए भी हाथों में छेनी-हथौड़ा लेकर पत्थरों को तराशते थे। मंदिर परिसर में एक गौशाला भी संचालित है, जहां 300 से अधिक गायों की सेवा होती है। इसके अलावा परिसर और आसपास की पहाड़ियों में बड़ला, बेलपत्र, पीपल सहित हजारों औषधीय पौधे लगाए गए हैं, जिससे यह धाम धार्मिक के साथ प्राकृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया है।