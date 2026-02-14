Army Bharti 2027: सेना में भर्ती का युवाओं के लिए शानदार मौका, अग्निवीर समेत कई पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें पूरी डिटेल्स

अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट Join Indian Army पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि एक अप्रेल तय की गई है। सफल अभ्यर्थियों के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जून में संभावित है, जिसके प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 10 से 15 दिन पूर्व वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।