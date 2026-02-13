राजस्थान का अनोखा शिव मंदिर, एक साथ 525 शिवलिंग के होते हैं दर्शन, जानें अनोखी मान्यता

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित शिवपुरी धाम बेस्ट मंदिर हो सकता है। ये थेगड़ा महादेव मंदिर के नाम से भी देशभर में प्रसिद्ध है। यहां एक साथ 525 शिवलिंग स्थापित हैं जो इसे प्रदेश के खास धार्मिक स्थलों में शामिल करते हैं। ये मंदिर आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का ऐसा केंद्र है, जहां पहुंचते ही मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है।