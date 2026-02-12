10th-12th Board Exam: शुरू हुए RBSE के 10वीं-12वीं के बोर्ड एग्जाम, 19 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल

इस बार कोटा जिले में जामुनिया स्कूल को पहली बार सेंटर बनाया गया है। इस कारण यहां सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रहेगी। 2200 से अधिक वीक्षक लगाए गए है। गुमानपुरा मल्टीपरज स्कूल को संग्रहण व मूल्याकंन केन्द्र बनाया गया है। यहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। परीक्षा को लेकर डीईओ ऑफिस से 4, बोर्ड की 1 व संयुक्त निदेशक कार्यालय की 1 टीम फ्लाईंग की रहेगी।