Rajasthan Budget: राजस्थान बजट 2026 में टैक्स होगा कम या सुल्तानपुर को मिलेगी कॉलेज की सौगात? जानें क्या-क्या उठी मांग

Demand From Rajasthan Budget 2026-27: राजस्थान का बजट बुधवार को पेश किया जाएगा। इस बजट में कोटा जिले को भी विकास की कई सौगातें मिलने की उम्मीदें है। राजस्थान में धनिया उत्पादन में कोटा संभाग अव्वल है। इसलिए मसाला पार्क की घोषणा और धनिये पर मंडी टैक्स कम करने की मांग उठ रही है।