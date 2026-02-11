Rajasthan Budget: राजस्थान बजट 2026 में टैक्स होगा कम या सुल्तानपुर को मिलेगी कॉलेज की सौगात? जानें क्या-क्या उठी मांग

राजस्थान विधानसभा (फोटो-पत्रिका)
Demand From Rajasthan Budget 2026-27: राजस्थान का बजट बुधवार को पेश किया जाएगा। इस बजट में कोटा जिले को भी विकास की कई सौगातें मिलने की उम्मीदें है। राजस्थान में धनिया उत्पादन में कोटा संभाग अव्वल है। इसलिए मसाला पार्क की घोषणा और धनिये पर मंडी टैक्स कम करने की मांग उठ रही है।
MP के मुकाबले अधिक टैक्स होने से धनिये के ग्रेडिंग इकाइयों पर संकट आ गया है। कोटा की जीवन दायिनी चंबल को साफ रखने के लिए शुदि्धकरण प्रोजेक्ट के लिए बजट जारी करने की उम्मीद भी है। जिले स्कूल भवन बनाने और जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए राजस्थान बजट से उम्मीद है।
कोटा में शहर के बीच फल सब्जी मंडी संचालित है। आबादी क्षेत्र में होने के कारण किसानों को आने जाने में परेशानी होती। यहां हमेशा वाहनों का जाम लगा रहता है। वर्तमान मण्डी परिसर का क्षेत्र छोटा है। शहर से दूर मंडी शिफ्ट हो
