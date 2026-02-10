Rajasthan Budget: नौकरियों की बारिश से लेकर नए रोड-एक्सप्रेस वे तक, जानिए जनता को क्या-क्या सौगात मिल सकती है

युवाओं के लिए यह बजट सबसे ज्यादा उत्साहजनक हो सकता है। सरकार 1.50 लाख नई सरकारी नौकरियों का एलान कर सकती है। भ्रष्टाचार और देरी को कम करने के लिए आरएएस जैसी उच्च सेवाओं को छोड़कर अन्य अधिकांश भर्तियों में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म की जा सकती है। विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन में 10 से 15% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव संभव है।