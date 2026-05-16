Patrika PropEx-2026: ऑन स्पॉट बुकिंग पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर, प्रॉपर्टी निवेश का बड़ा मंच ‘प्रोपेक्स’ आज से

प्रोपेक्स में जगतपुरा-टोंक रोड और शिवदासपुरा क्षेत्र की आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं पर फोकस रहेगा। बेहतर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट और टोंक रोड से सीधा जुड़ाव, बड़े शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं और तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यह क्षेत्र जयपुर का नया रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। यहां रेजिडेंशियल, कमर्शियल और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। प्रोपेक्स में पीएलके इंफ्राटेक पर स्पॉट बुकिंग पर आइफोन 17—प्रो व अरिहंत ग्रुप पर ऑन स्पॉट बुकिंग्स पर 2.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट 'आइएफएफपीएल' की ओर से किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है।