Rajasthan Elections : राजस्थान में होने हैं पंचायत-निकाय चुनाव! बूथ पर धीमी पड़ी एजेंट नियुक्ति, कांग्रेस पिछड़ी

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ग्राम व वार्ड अध्यक्ष नियुक्ति के कारण बूथ एजेंट नियुक्ति प्रक्रिया धीमी हुई है, लेकिन जल्द सभी बूथों पर नियुक्ति का काम पूरा करेंगे। वहीं भाजपा नेताओं का मानना है कि जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए बूथ एजेंट की नियुक्ति जरूरी है। एसआइआर के दौरान ही बूथों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बढ़े हुए बूथों पर भी एजेंट नियुक्त किए जा रहे हैं। प्रदेश में एसआइआर अभियान के बाद बूथों की संख्या 52,439 से बढ़कर 61,404 हो गई है। इसके बावजूद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अब तक सभी बूथों पर एजेंट नियुक्त नहीं कर पाए हैं, जबकि निकट भविष्य में पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं।