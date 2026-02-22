SIR Result Jaipur : जयपुर जिले की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, जानें कौन सा हैं सबसे छोटा और बड़ा विधानसभा क्षेत्र?

1- 48 लाख 23 हजार 379 मतदाता थे एसआइआर शुरू होने से पहले।

2- 5 लाख 36 हजार 276 मतदाताओं के नाम पहले चरण में सूची से हटाए गए।

3- 42 लाख 87 हजार 103 मतदाता रह गए ड्रॉफ्ट सूची में।

4- 1 लाख 48 हजार 8 मतदाताओं के नाम जोड़े गए दावा-आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात।

5- 44 लाख 35 हजार 111 मतदाता हैं अब जयपुर जिले में की कुल 17 विधानसभाओं में एसआइआर पूरा होने के बाद।

6- जिले में 23 लाख 4 हजार 523 पुरुष मतदाता, 21 लाख 30 हजार 509 महिला और 79 ट्रांसजेंडर मतदाता दर्ज।